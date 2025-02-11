2170 потенциально опасных грузовиков уже ездят по российским дорогам

Росстандарт объявил о запрете на продажу китайских грузовиков Shacman модели SX3258. Решение принято по итогам внеплановой выездной проверки в отношении официального представительства производителя транспортных средств марки Shacman.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии