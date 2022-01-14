Какие отделения Казпочты возобновили работу в Алматы

Следующие отделения Казпочты и пункты почтовой связи Алматы возобновили свою деятельность: улица Жибек Жолы 54, угол улицы Пушкина Прокофьева, 148, (выше улицы Карасай батыра) улица Ауэзова, 65, угол улицы Жамбыла проспект Гагарина, 41, угол улицы Жамбыла проспект Достык, 36, угол улицы Богенбай батыра улица Егизбаева, 54б проспект Райымбека, 101, угол улицы Панфилова улица Курмангазы, 20, угол улицы Пушкина улица Толе би, 150, угол улицы Байзакова микрорайон Шугыла, дом 222/2 микрорайон 11, дом 27 микрорайон Нуркент 5/23 улица Майлина, 67 ( м-н Алтай) микрорайон «Орбита -3», дом 4, улица Мустафина (к/т Байконыр) микрорайон Жулдыз улица Дунентаева 20 проспект Достык, 91/1, выше улицы Сатпаева улица Джандосова , 21, угол улицы Жарокова улица Фурманова, 240, угол улицы Аль фараби улица Утепова, 2, угол улицы Жарокова проспект Райымбека, 383, угол улицы Петрова Айнабулак-3, 141А ТФЦ MART Village, улица Рихарда Зорге 18/1 улица Гагарина 275/1, ЖК Gagarin Park улица Кабдолова 22 б, БЦ SKK улица Богенбай батыра, дом 134, ЦОУ улица Богенбай Батыра, дом 221.
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