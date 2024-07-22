В надежде выбраться из камеры Тимур спалил липовых "полководцев" из МО

Но не воровал Леонид Ильич Реально служил и реально участвовал в боевых действиях. И пристрастился он к наградам в уже почтенном возрасте. Чтобы сердце старика радовали... не напрасно жил.. А Тимурушка - совсем иной. Гораздо моложе. До денег и баб охочий. Для этого ему и прикид соответствующий нужен...

Михаил Кицис

При том, что с самого начала говорилось, что он брал не деньгами, а услугами. Если бы он брал деньгами, то следствию бы требовалось найти или указать где эти деньги или их движение. Один миллиард это более двухсот килограмм в пятитысячных купюрах! Их так просто незаметно никуда не переведёшь. И эта сумма должна быть обращена в доход государству! Вот так неверная Вера. На что я обратил внимание, что вот такие неверные Веры мужественно не пишут свою фамилию, а некоторые неверные Веры почему то пишут их латинскими буквами. Они не из русскоязычной страны?