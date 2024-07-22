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В надежде выбраться из камеры Тимур спалил липовых "полководцев" из МО

В надежде выбраться из камеры Тимур спалил липовых "полководцев" из МО

Автор:  АМАРАНТ "Я ветеран СВО !!!" Адвокаты принесли три мешка наград и ксиву участника-ветерана. Неужто он круче Ильича? Сначала немножко истории 8 мая в суде проходило слушание насчет смягчения меры пресечения для Тимура Иванова.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Но не воровал Леонид Ильич Реально служил и реально участвовал в боевых действиях. И пристрастился он к наградам  в уже почтенном возрасте. Чтобы сердце старика радовали... не напрасно жил.. А Тимурушка - совсем иной. Гораздо моложе. До денег и баб охочий. Для этого ему и прикид соответствующий нужен...
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3 час.
Михаил Кицис
При том, что с самого начала говорилось, что он брал не деньгами, а услугами. Если бы он брал деньгами, то следствию бы требовалось найти или указать где эти деньги или их движение. Один миллиард это более двухсот килограмм в пятитысячных купюрах! Их так просто незаметно никуда не переведёшь. И эта сумма должна быть обращена в доход государству! Вот так неверная Вера. На что я обратил внимание, что вот такие неверные Веры мужественно не пишут свою фамилию, а некоторые неверные Веры почему то пишут их латинскими буквами. Они не из русскоязычной страны?
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57 мин.
юф
юра федулов
Глупейший перечень вопросов, на которые и отвечать противно.
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20 мин.

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