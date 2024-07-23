Овечкин заявил, что хотел бы выиграть еще один Кубок Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что до завершения профессиональной карьеры хотел бы успеть выиграть как минимум еще один Кубок Стэнли.