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Овечкин заявил, что хотел бы выиграть еще один Кубок Стэнли

Овечкин заявил, что хотел бы выиграть еще один Кубок Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что до завершения профессиональной карьеры хотел бы успеть выиграть как минимум еще один Кубок Стэнли.

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