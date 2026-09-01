Когда сотрудникам положен оплачиваемый отгул: разъяснения из Госдумы

В Государственной Думе разъяснили, в каких случаях сотрудникам положен оплачиваемый отгул. Согласно действующему трудовому законодательству, право на такой отгул возникает при выполнении работы в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, а также при сдаче крови и прохождении диспансеризации.