Детская болезнь Глушенкова, никакой помощи от Аугусто и надежда, что Вендел возьмется за голову - Орлов о «Зените». При том, что «язык не поворачивается»...

«Справедлив ли результат? Счет на табло, - поделился после победы армейцев в Санкт-Петербурге (2:1) в матче 7-го тура РПЛ известный комментатор Геннадий Орлов.
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