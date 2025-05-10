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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Динамо» Кутицкий перед «Спартаком»: «Готовы прервать неудачную серию. Надо выигрывать и порадовать болельщиков»

Защитник «Динамо» Кутицкий перед «Спартаком»: «Готовы прервать неудачную серию. Надо выигрывать и порадовать болельщиков»

Игра 28‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье на «ВТБ Арене». — Дерби со «Спартаком» — матч за медали? — Да.

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