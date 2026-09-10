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Царьград

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Психолог Гладких объяснила популярность "дофаминового декора"

Психолог Гладких объяснила популярность "дофаминового декора"

Психолог Лилия Гладких утверждает, что тренд на "дофаминовый декор" с использованием страз помогает людям справляться со стрессом и возвращаться к детским воспоминаниям, создавая вокруг себя атмосферу радости и безопасности.

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