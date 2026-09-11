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Журнал «Профиль»

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Трамп предложил Канаде стать штатом США ради спасения автопрома

Глава Белого дома заявил, что Канаде следует присоединиться к Соединенным Штатам, если она хочет сохранить у себя производителей автомобилей.

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