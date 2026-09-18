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Строительство 21 века

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Почему квартиры в стиле «евроремонт» безнадежно устарели и что приходит им на смену

Почему квартиры в стиле «евроремонт» безнадежно устарели и что приходит им на смену

Есть вещи, которые сложно объяснить иностранцу. Например, почему в наших квартирах так часто можно встретить глянцевые натяжные потолки, многоуровневые конструкции из гипсокартона и арки, ведущие из коридора на кухню.

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