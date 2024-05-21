Видео: Rocket Factory Augsburg показала огневые испытания первой ступени ракеты One

Сотрудники компании Rocket Factory Augsburg с двигателями Helix / © Rocket Factory Augsburg Согласно сообщению компании, инженеры испытали работу четырех двигателей Helix в течение восьми секунд и отметили, что испытания прошли «безупречно».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии