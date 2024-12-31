Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2025 годом. В своем традиционном обращении глава государства отметил, что этот год завершает первую четверть XXI века, который был наполнен исторически значимыми и масштабными событиями для России и ее граждан.
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