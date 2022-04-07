В Ростовской области подросток на отцовском мопеде сбил восьмилетнего школьника

Дорожный инцидент случился в городе Гуково накануне на улице Советской Армии в районе дома №46. Неизвестный человек на мопеде сбил восьмилетнего школьника, который гулял возле своего дома, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.