Telegraph: у Украины осталось два месяца для завершения СВО - ультиматум поставлен

Президент Чехии заявил, что у Украины осталось два месяца для возобновления переговоров.Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть около двух месяцев для возобновления мирных переговоров с Россией.
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