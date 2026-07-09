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Царьград

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Telegraph: у Украины осталось два месяца для завершения СВО - ультиматум поставлен

Telegraph: у Украины осталось два месяца для завершения СВО - ультиматум поставлен

Президент Чехии заявил, что у Украины осталось два месяца для возобновления переговоров.Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть около двух месяцев для возобновления мирных переговоров с Россией.

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