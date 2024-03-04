Всех бездомных собак из алтайского райцентра увезут в Славгород

Владельцев домашних собак просят не отправлять питомцев на самовыгул, иначе они тоже уедут в Славгород В Усть-Пристани всех безнадзорных собак выловят и навсегда отправят в спецучреждение в Славгород, пишет районная газета "Авангард".
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