Риттер сообщил об изъятом агентами ФБР архиве о вранье Вашингтона об Ираке

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США и колумнист RT.com Скотт Риттер заявил, что агенты ФБР при проведении обыска у него отобрали уникальный архив, подтверждающий дезинформацию со стороны Вашингтона об истинных мотивах начала военной кампании в Ираке.