Риттер сообщил об изъятом агентами ФБР архиве о вранье Вашингтона об Ираке

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США и колумнист RT.com Скотт Риттер заявил, что агенты ФБР при проведении обыска у него отобрали уникальный архив, подтверждающий дезинформацию со стороны Вашингтона об истинных мотивах начала военной кампании в Ираке.
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