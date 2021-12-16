Происшествия

7 подписчиков

В Тюмени задержан подозреваемый в неправомерном доступе к компьютерной информации

Сотрудники отдела «К» УМВД России по Тюменской области в ходе оперативной работы получили информацию о том, что работник одного из салонов сотовой связи, используя служебное положение, незаконно идентифицирует электронные кошельки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх