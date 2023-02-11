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Эксперт Шурыгин: “Необходимо с помощью ракет-имитаторов уничтожить украинскую ПВО”

Эксперт Шурыгин: “Необходимо с помощью ракет-имитаторов уничтожить украинскую ПВО”

Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал о том, как российские вооруженные силы могут подавить противовоздушную оборону Украины и начать беспрепятственно бомбить ключевые объекты инфраструктуры с помощью своей авиации.

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