Минобороны России о заявлении Зеленского об ударах по нефтеперерабатывающим заводам

Минобороны заявило, что Киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в ответ на действия российской армии, и отметило, что Россия с своей стороны усилит удары по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым