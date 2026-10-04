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Регионы России

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Минобороны России о заявлении Зеленского об ударах по нефтеперерабатывающим заводам

Минобороны России о заявлении Зеленского об ударах по нефтеперерабатывающим заводам

Минобороны заявило, что Киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в ответ на действия российской армии, и отметило, что Россия с своей стороны усилит удары по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

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