WP: влияние «Большой семёрки» подорвали три удара – Путин, Брексит и Трамп

Очередной саммит G7 должен состояться через неделю в Канаде – в лесах Скалистых гор. Данное событие произойдет в тот период, когда видны явные признаки угасания политического и экономического влияния объединения, которое называли «клубом богатых».
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