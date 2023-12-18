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Домнина о Костомарове: «До сих пор еще не до конца себя принял и всю ситуацию, но он старается начать жить прошлой жизнью»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров перенес в 2023 году несколько ампутаций. «До сих пор еще не до конца себя принял и вообще всю ситуацию, но тем не менее он старается начать жить своей прошлой жизнью.

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