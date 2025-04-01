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Царьград

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Трамп теряет надежду на мир: США готовят новые рычаги давления на Россию и Украину

Трамп теряет надежду на мир: США готовят новые рычаги давления на Россию и Украину

Администрация президента США Дональда Трампа, скептически оценивая перспективы скорого мирного урегулирования между Россией и Украиной.

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