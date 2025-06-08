Nature: новые прибор методом сжатия удаляет тромбы в 90% случаев

Американские ученые из Стэнфордского университета разработали устройство под названием "милли-спиннер", способное радикально улучшить лечение инсультов и других заболеваний, связанных с образованием тромбов.
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