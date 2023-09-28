Современное оборудование поступит в семь учебных заведений страны

Студенты, ординаторы и средний медицинский персонал Республики Молдова получили новое современное учебное оборудование, которое поможет отработать и проверить практические навыки оказания неотложной гинекологической и акушерской помощи, а также услуги по планированию семьи и цервикальному скринингу.
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