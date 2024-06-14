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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур Швейцарии». 7-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3021 м и финишем в подъем первой категории

«Тур Швейцарии» 7-й этап Виллар-сюр-Оллон – Виллар-сюр-Оллон  118,2 км Профиль/Карта Начало – 15.23 по московскому времени.

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