Тело помнит все? Как связаны напряжение в тазобедренных суставах и стресс

Тазобедренные суставы имеют репутацию своего рода эмоциональных хранилищ. Но правда ли, что на них влияют старые травмы и болезненные воспоминания? Миф развеял физиотерапевт, мануальный терапевт и эксперт по биомеханике Грег Леман в материале The Guardian.