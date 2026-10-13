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Тело помнит все? Как связаны напряжение в тазобедренных суставах и стресс

Тело помнит все? Как связаны напряжение в тазобедренных суставах и стресс

Тазобедренные суставы имеют репутацию своего рода эмоциональных хранилищ. Но правда ли, что на них влияют старые травмы и болезненные воспоминания? Миф развеял физиотерапевт, мануальный терапевт и эксперт по биомеханике Грег Леман в материале The Guardian.

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