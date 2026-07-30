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Трамп готовит аудит НАТО в ЕС – Владимир Карасев

Трамп готовит аудит НАТО в ЕС – Владимир Карасев

Угрозы американского президента в адрес европейских «нахлебников» по поводу недостаточных отчислений за ядерный зонтик США и за членство в НАТО переросли в реальную реорганизацию североатлантического блока, которую военные эксперты уже окрестили, как «НАТО 3.

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