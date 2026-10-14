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Корпорация МСП увеличила лимит поручительств для бизнеса на 20%

Малые и средние предприятия в четвертом квартале 2026 года смогут привлечь до 84 млрд рублей по механизму «зонтичных» поручительств, пишет «Коммерсантъ».

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