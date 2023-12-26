"Упал, очнулся, перелома нет!" Чем так поразила американца из Бостона Россия?

Есть такой популярный блог - "Где нам жить". Его автор рассказывает о разных хороших и удобных поселках и городах, как за границей, так и в России, где можно было бы счастливо жить.
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