Политика как он...
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Политика как она есть

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Безделье — не лень, а перезагрузка мозга

Безделье — не лень, а перезагрузка мозга

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что сидите на диване, смотрите в потолок и чувствуете себя виноватым? Что вот сейчас надо бы что-то сделать — работу доделать, посуду помыть, в конце концов просто начать жить продуктивно.

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