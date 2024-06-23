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Тарпищев о финале Кубка Стэнли: «Вижу, что Бобровский перенапряжен. Ему надо выпить, хорошенько выспаться и проснуться готовым к решающей игре»

В седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» примет «Эдмонтон». «Пантерс» вели в серии 3-0, но уступили в трех играх подряд.

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