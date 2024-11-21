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Кубань в кредитах: Краснодарский край занят четвертое место среди регионов

Кубань в кредитах: Краснодарский край занят четвертое место среди регионов

Этот показатель является четвертым по величине среди всех российских регионов. В октябре этого года россияне по всем видам потребительского кредитования оформили в банках 3,93 миллиона кредитов на общую сумму 0,95 триллиона рублей.

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