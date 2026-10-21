Главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила в интервью изданию The Times, что «Европейский союз намерен противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути» Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Очередное помрачение рассудка еврочиновницы-русофобки можно было бы не комментировать, но это заявление было сделано аккурат перед анонсом новой арктической стратегии Евросоюза, в которой среди прочего зафиксировано намерение создать в регионе специальный центр для наблюдения за перевозящими российскую нефть морскими судами и активностью наших подводных лодок.