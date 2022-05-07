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Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области по подозрению в мошенничестве совершенном в особо крупном размере задержан директор предприятия, осуществляющего поставку тепловой энергии на нужды отопления жилищного фонда Юрьевецкого района.

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