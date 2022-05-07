Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области по подозрению в мошенничестве совершенном в особо крупном размере задержан директор предприятия, осуществляющего поставку тепловой энергии на нужды отопления жилищного фонда Юрьевецкого района.