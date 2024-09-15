Социальный дом «Заозерный» в Подмосковье отметил десятилетие

Расположенному в подмосковном Щёлково и входящему в структуру Дома трудолюбия «Ной» им. Иоанна Кронштадтского социальному дому «Заозерный» исполнилось 10 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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