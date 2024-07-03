Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Президент РФ Владимир путин прибыл с рабочим визитом в Астану. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества», - говорится в заявлении.