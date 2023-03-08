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«ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного сухого матча в розыгрыше ЛЧ – пропускали в каждой из 8 игр

«ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного сухого матча в розыгрыше ЛЧ – пропускали в каждой из 8 игр

«ПСЖ» впервые в истории пропускал в каждом матче розыгрыша Лиги чемпионов. Сегодня команда тренера Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:2) в ответной игре 1/8 финала ЛЧ.

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