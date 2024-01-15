Внимание: изменение организации дорожного движения на проспектах Строителей, Текстильщиков, улицах Огнеборцев, Шубиных и Любимова

Внимание: изменение организации дорожного движения на проспектах Строителей, Текстильщиков, улицах Огнеборцев, Шубиных и ЛюбимоваС 1 февраля 2024 года планируется изменение организации дорожного движения на проспектах Строителей, Текстильщиков, улицах Огнеборцев, Шубиных, Любимова, в части установки дорожных знаков 3.
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