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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даю себе два года. Больше никаких выставочных туров и отвлекающих факторов». О’Салливан решил сосредоточиться на спорте

Английский снукерист в последний раз выигрывал турнир в марте 2024 года. Большую часть времени Ронни разъезжал по выставочным турам и устраивал дружеские встречи по всему миру, что приносило ему прибыль, но отвлекало от спорта.

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