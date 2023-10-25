В Магнитогорске оглашен приговор рядовому мобилизованному

Подсудимый самовольно покинул часть, желая уклониться от военной службы и отдохнуть.Магнитогорским гарнизонным военным судом оглашен приговор рядовому мобилизованному, который 9 декабря 2022 года покинул воинскую часть.
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