Расходы из опустевшего ФНБ собрались резко сократить

«Известия»: После исчерпания половины ФНБ расходы из него решили резко сократить Траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году сократятся в полтора раза по сравнению с 2024-м — до 700 миллиардов против 2,4 триллиона рублей.