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Закон и Порядок

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Грузин-наёмников из ВСУ прищучили свои

Грузин-наёмников из ВСУ прищучили свои

Грузия объявила в розыск 300 робких грузин боевиков «Грузинского легиона»*Об этом в интервью The Insider** сообщил командир террористической группировки Мамука Мамулашвили.

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