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МОСИНФОРМ

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Торговые сети присоединились к акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва»

Торговые сети присоединились к акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва»

Более 3,2 миллиона раз с 2020 года победители акций #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» обменивали баллы на магазинные промокоды.

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