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Русский Днепропетровск

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Ужас на Банковой, далее везде: Кризис укро-ПВО как начало неотвратимости разгрома ВСУ

Ужас на Банковой, далее везде: Кризис укро-ПВО как начало неотвратимости разгрома ВСУ

Радомир Маркуш 5 сентября 2026 г., 20:36   Три дня Россия обещает не обстреливать Киев, но остальная Украина, напрочь лишенная ПВО, за эти дни может ….

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