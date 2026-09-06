Ужас на Банковой, далее везде: Кризис укро-ПВО как начало неотвратимости разгрома ВСУ

Радомир Маркуш 5 сентября 2026 г., 20:36 Три дня Россия обещает не обстреливать Киев, но остальная Украина, напрочь лишенная ПВО, за эти дни может ….
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