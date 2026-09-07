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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лугин о перелетах с Дальнего Востока: «Лучше организму от этого точно не становится. Но главное – правильно восстанавливаться, соблюдать режим. Если выполнять правила, все должно быть нормально»

Ассистент генерального менеджера « Амура »  Дмитрий Лугин ответил на вопрос о том, как дальние перелеты сказываются на состоянии хоккеистов.

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