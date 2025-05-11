Путин и Эрдоган обсудили инициативу о возобновлении переговоров РФ и Украины

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе состоявшейся телефонной беседы подробно обсудили инициативу главы РФ о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле начиная с 15 мая.
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