Путин и Эрдоган обсудили инициативу о возобновлении переговоров РФ и Украины

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе состоявшейся телефонной беседы подробно обсудили инициативу главы РФ о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле начиная с 15 мая.