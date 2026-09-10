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Запрет на оформление загранпаспортов со стороны военкоматов опровергли

Запрет на оформление загранпаспортов со стороны военкоматов опровергли

Авторы ряда телеграм-каналов сообщили о жалобах мужчин на отказ в оформлении загранпаспортов из-за временных ограничений, которые на них якобы наложил военкомат.

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