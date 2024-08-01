Терапевт объяснила, полезен ли холодный душ

<!–Категория: –> Холодный душ может укрепить иммунитет и снять стресс, однако неправильное использование холодной воды может нанести серьёзный вред здоровью, рассказала терапевт Юлия Сиверцова порталу «Узнай.
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