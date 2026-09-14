Путин назвал выборы в Госдуму 2026 года значимым событием

14 сентября завершен приём заявок на участие в дистанционном голосовании на выборах 2026 года через "Госуслуги".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мария Захарова от...
- Военный переворот...
- ЮГ Михаил Мурашко от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым