Герои «Леди Баг» раскрыли свои секреты

Вселенная мультсериала«Леди Баг и Супер-Кот» не ограничивается мультсериалом: специальные эпизоды, полнометражный мультфильм, чиби спин-офф и другие проекты расширяют мир парижских (и не только) супергероев.
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